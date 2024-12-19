Konya’da 3 iş yerine operasyon! 213.500 TL değerinde kaçak elektronik eşyalar ele geçirildi

Konya'nın Karatay ilçesinde kaçak yollarla elde edildiği düşünülen elektronik eşyalara el konuldu.
3 iş yerine baskın!
12 Aralık 2024 tarihinde, KOM Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucunda, alınan duyum üzerine 3 şahsın çalıştığı iş yerinde arama yapıldı.
Piyasa değeri yaklaşık 213.500 TL
Yapılan arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 213.500 TL olan 110 adet cep telefonu ve 47 adet akıllı saat ele geçirildi. Kaçak yollarla elde edildiği değerlendirilen bu ürünlere el konulurken, 3 şahsın ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.