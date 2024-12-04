Konya’da 3 metre uzunluğundaki fidan 125 TL’den satılıyor! Çuval çuval meyve veriyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya, son yıllarda meyve yetiştiriciliğiyle de dikkat çekiyor. Bölgedeki çiftçiler, tarımsal faaliyetlerini çeşitlendirerek meyvecilik alanında önemli bir gelişim kaydediyor.

İklim koşulları meyve yetiştiriciliğine olanak sunuyor

Konya'nın sıcak ve kurak yazları, dondurucu soğuk kışları ve karasal iklimi, doğal zenginliklerini belirleyen önemli etkenlerdir. Bu eşsiz iklim koşulları, meyve yetiştiriciliği için de birçok olanak sunuyor.

Konya'da farklı çeşitlerde meyve yetiştiriliyor

Konya iline uygun olarak yetiştirilebilecek meyve fidanları arasında ahududu, armut, ayva, badem, böğürtlen, ceviz, elma, erik, kayısı, kiraz, nar, şeftali, üzüm ve vişne gibi birbirinden lezzetli ve farklı çeşitler yetiştirilmektedir.

Konya'da ceviz fidanları 125 TL'den satılıyor

Konya'da en çok yetiştirilen meyvelerden biri de ceviz olarak biliniyor. Konya'da da ceviz fidanlarının satışı devam ediyor. 3 metre uzunluğundaki ceviz fidanları, 125 TL'den satışa sunuluyor.