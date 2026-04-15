Konya’da 50. Turizm Haftası programı ileri tarihe alındı
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırılar sebebiyle 50. Turizm Haftası kapsamında planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kamuoyuyla paylaştığı yazılı açıklamada 15-22 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan "50. Turizm Haftası” etkinliklerinin ertelendiğini duyurdu.
Etkinlikler ileri bir tarihe alındı
Açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan menfur saldırıların ardından alınan karar kapsamında, Konya genelinde ve Seydişehir ilçesinde düzenlenmesi öngörülen tüm etkinliklerin ileri bir tarihe bırakıldığı ifade edildi.
Müdürlük açıklamasında ayrıca saldırılarda hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmenler için başsağlığı mesajına da yer verildi. Açıklamada, "Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.
