Konya’da 60 milyonluk dolandırıcılık iddiasına yanıt: “Her şey belgeli, kaçmadım’’

Konya’da 60 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Serdar Eker, Konya Adliyesi önünde açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları reddeden Eker, yurtdışına kaçmadığını ve eğlence görüntülerinin iddia edildiği gibi kaçış sürecinde değil, birlikte tatile gittiği kişilerle çekildiğini söyledi.

Konya'da Nüve İş Merkezi'nde esnaflık yapan bazı kişilerin, telefon ticareti vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından adı 60 milyon liralık dolandırıcılık iddialarıyla anılan Serdar Eker, Konya Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

"İDDİALARIN TAMAMI ASILSIZ”

Hakkında ortaya atılan dolandırıcılık, yurtdışına kaçma ve lüks yaşam sürdüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Eker, bu söylemlerin hem ticari hayatını hem de ailesini olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"KAÇMADIM, PASAPORTUM BİLE YOK”

Yurtdışına kaçtığı yönündeki iddiaları kesin bir dille reddeden Eker, "Ben hiçbir yere kaçmadım, Konya'dayım. Pasaportum bile yok. Hayatımda yurtdışına çıkmadım. Hakkımda herhangi bir arama kararı ya da resmi bir suç duyurusu da bulunmuyor” dedi.

EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİNE AÇIKLAMA

Kamuoyuna yansıyan ve lüks yaşam sürdüğü iddia edilen görüntülere de değinen Eker, bu görüntülerin bağlamından koparıldığını öne sürdü.

Eker, "Basına servis edilen görüntüler, beni suçlayan bu kişilerle birlikte geçmiş tarihte Antalya'da gittiğimiz tatilde çekildi. Otelin ücretini ve yol masraflarını ben karşıladım. Kendi aracımla gittik. Tüm bunların kayıtları mevcut” ifadelerini kullandı.

"TELEFON TİCARETİ YAPTIK, KÂRLAR ÖDENDİ”

Telefon ticareti yaptığını kabul eden ancak dolandırıcılık suçlamasını reddeden Eker, tüm işlemlerin karşılıklı rıza ile gerçekleştiğini savundu.

"Kredi kartlarını kendi istekleriyle verdiler. Düzenli şekilde telefon ticareti yaptık. Kart ödemelerini günü gelmeden yaptım. Hepsine kârlarını ödedim. İddia edilen yüzde 5 değil, yüzde 10 kâr verdim. Bunların tamamı dekontlarla ispatlı” dedi.

"20 MAĞDUR YOK, HER ŞEY BELGELİ”

Yaklaşık 20 kişinin mağdur olduğu yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Eker, "20 mağdur diye bir durum yok. Hepsi arkadaşım. Kim ne verdi, ne aldıysa dekontları bende. Bana borcu olan kişiler şimdi mağdur edebiyatı yapıyor” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞINI AÇIKLADI

Serdar Eker, hakkında yapılan suçlamalar nedeniyle işini kaybettiğini ve ailesinin sosyal çevrede zor durumda kaldığını belirterek, kendisini suçlayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Eker, birlikte tatile gittiklerini gösteren kamera kayıtları ve tüm belgeleri savcılığa sunacağını da sözlerine ekledi.

(Cumali Özer)