Konya’da 6 saatlik nefes kesen dolandırıcılık operasyonu! Polis 1 milyon TL’lik vurgunu son anda önledi

Konya’nın Kulu ilçesinde kendisini telefonla arayarak Polis olarak tanıtan 3 şüpheli şahıs, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekiplerinin başarılı operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkçeyi oldukça az bildiği öğrenilen yabancı uyruklu H.F.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, eşinin ve oğlunun Konya Göç İdaresi'nde kimlikleriyle ilgili problem olduğunu, bu sorunu 1 milyon TL karşılığında çözebileceklerini söyleyerek kandırdı.

Kuyumcudan fotoğraf çekimi için temin edilmiş toplam 1 milyon TL değerindeki altın ve paranın bulunduğu poşet, Şüpheli şahısların belirlemiş olduğu Kulu ilçe meydanındaki sokak aydınlatma direğinin dibine bırakılmasını istedi.

H.F.'nin poşeti bırakmasının ardından, elektrikli motosiklet ile poşeti alan ve olay yerinden kaçmaya çalışan A.D. isimli şüpheli, Asayiş Büro Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen diğer şüpheliler H.D. ve İ. Ö. ise Ankara yolu, ilçe merkezinden aracıyla kaçmaya çalışırken ilçe çıkışında polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Üç şahıs A. D., H. D. ve İ. Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A. D. ve H. D. tutuklanarak cezaevinegönderilirke, İ. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hızlı ve koordineli çalışması sayesinde büyük bir dolandırıcılık olayı daha engellenmiş oldu.

(Ertan Özkök)

Kaynak: Haber Merkezi