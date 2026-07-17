Konya’da 7 okul müdürüne rotasyon! Yeni görev yerleri listelendi

Konya'nın Beyşehir ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetici rotasyonu kapsamında ilçede görev yapan bazı okul müdürlerinin görev yerlerinin değiştirildiğini açıkladı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk imzasıyla yayımlanan kamuoyu bilgilendirme açıklamasında, rotasyon kapsamında yapılan atamalar şu şekilde duyuruldu:
Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Toklu, Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürlüğüne,
Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi Müdürü Durmuş Ali Metli, Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne,
HM Süheyla Doğru Ortaokulu Müdürü Bülent İmri, Seyfettin Süleyman Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne,
Alaaddin Ortaokulu Müdürü Şaban Ekentok, HM Süheyla Doğru Ortaokulu Müdürlüğüne,
TOKİ Ortaokulu Müdürü Ömer Candan, İhsan Kabadayı Ortaokulu Müdürlüğüne,
Üzümlü İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Parlar, Alaaddin Ortaokulu Müdürlüğüne,
Muhammed Zahid Kalaycı ise Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğüne atandı.
Açıklamada, görev yaptıkları okullarda eğitim camiasına sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla okul müdürlerine teşekkür edilirken, yeni görev yerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim yöneticilerinin bilgi, birikim ve tecrübeleriyle görev yapacakları kurumlara önemli katkılar sunacağına inandıklarını belirterek, yeni görevlerinin kendileri, eğitim camiası ve Beyşehir için hayırlı olması temennisinde bulundu.
(Meltem Aslan)