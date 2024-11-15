Konya’da 84 yıl hapis cezası bulunan 18 yaşındaki suçlunun yakalanma görüntüleri ortaya çıktı!
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Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 134 suç kaydı ve 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak cezaevine gönderildi. Şahsın saklanma ve polisler tarafından yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri saha çalışmalarında dikkatli bir inceleme yaptı. Karatay İlçesi Sedirler Caddesi üzerinde daha önce pek çok kez işlem yapılan bir noktada, cezaevi firarisi olduğu tespit edilen 18 yaşındaki M.Y. ile karşılaştılar.
Saklandığı depo boşluğunda ekiplerden kaçamadı
M.Y., polisleri fark ettikten sonra hızla Sobacılar Sanayi sitesine doğru kaçmaya başladı. Peşinden koşarak ve araçla takibe devam eden ekipler, sanayi içerisindeki depo boşluğuna saklanan M.Y.'yi çevreyi tarayarak buldu. Polislere direnen şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirilip kelepçelenerek yakalandı.
Hırsızlık suçlarından 134 ayrı kaydı bulunan ve 84 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., cezaevinden firar etmişti. Gözaltına alınan suçlu, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere sevk edildi.
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