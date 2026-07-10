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KONYA Haberleri

Konya’da 8 haftalık spor maratonu başladı! Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor

Konya’da 8 haftalık spor maratonu başladı! Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor
Meram Belediyesinin her yıl büyük ilgi gören MEGA Yaz Spor Okulları, yeni döneme büyük heyecan ve coşkuyla başladı. Yaz tatilini sporla değerlendirmek isteyen binlerce çocuk, spor tesislerini doldurarak ilk antrenmanlarına katıldı. Yaz boyunca devam edecek spor şöleni, daha ilk günden heyecan ve coşku dolu görüntülere sahne oldu.
Meram Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen MEGA Yaz Spor Okulları'nda eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde başladı. Çocuklar ilk günden itibaren hem sevdikleri spor branşlarıyla buluşmanın hem de yeni arkadaşlıklar kurmanın mutluluğunu yaşadı.
 
MEGA YAZ SPOR OKULLARI 13 FARKLI BRANŞTA KAPILARINI MERAMLI ÇOCUKLAR İÇİN AÇTI 
 
Spor tesislerine gelen öğrenciler, kayıt yaptırdıkları branşlarda ilk antrenmanlarını büyük bir motivasyonla gerçekleştirdi. Kimi ilk kez bir spor salonuna adım atmanın heyecanını yaşarken, kimi de daha önce tanıştığı branşta kendisini geliştirebilmenin mutluluğunu yaşadı. Antrenmanlar boyunca çocukların enerjisi ve neşesi tesislere renk katarken, tribünlerde bulunan aileler de bu heyecana ortak oldu. Bu yıl 13 farklı branşta gerçekleştirilen MEGA Yaz Spor Okulları kapsamında çocuklar; voleybol, basketbol, futbol, yüzme, cimnastik, tekvando, tenis, masa tenisi, geleneksel ve modern okçuluk, kick boks, judo ile wushu branşlarında eğitim alıyor. Meram'ın farklı spor tesislerinde gerçekleştirilen eğitimlerde her yaş grubuna uygun programlar uygulanırken, çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişimleri de yakından takip ediliyor.
 
 
OKULLAR 8 HAFTA BOYUNCA DEVAM EDECEK 
 
Sekiz hafta boyunca devam edecek eğitimlerde çocuklar yalnızca spor yapmayacak; aynı zamanda disiplinli çalışma alışkanlığı kazanacak, takım ruhunu yaşayacak, paylaşmayı öğrenecek ve özgüvenlerini geliştirecek. Fiziksel gelişimlerini destekleyen antrenmanların yanı sıra sosyal yönlerini güçlendirecek etkinliklerle de yaz tatilini dolu dolu geçirme fırsatı yakalayacaklar. Meram Belediyesinin uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü yaz spor okulları, çocukların yaz tatillerini daha aktif ve sağlıklı geçirmelerine önemli katkı sunarken, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarına ve enerjilerini doğru alanlara yönlendirmelerine de imkân sağlıyor. Spor kültürünü küçük yaşlarda kazandırmayı hedefleyen organizasyon, geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine de zemin hazırlıyor.
 
 
30 Ağustos'a kadar devam edecek MEGA Yaz Spor Okulları'nda çocuklar hem eğlenecek hem öğrenecek hem de sporun birleştirici gücüyle unutamayacakları bir yaz tatili yaşayacak.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu

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