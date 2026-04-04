Konya’da acı olay! Boş sandığı tabanca canından etti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir kişi silahla başından vurularak hayatını kaybetti.

Olay, ilçede silah fabrikalarının da bulunduğu Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı.

Başına dayayıp tetiğe bastı

İddiaya göre, Üzümlü'de tüfek işçisi olarak çalıştığı öğrenilen Ali G. (29), boş olduğunu düşündüğü tabancayı başına dayayıp tetiğe bastı. Silahın ateş alması sonucu içerisindeki kurşunun hedefi olan Ali G., olay yerinde hayatını kaybetti.

Toprağa verildi

İlk etapta olayın intihar olabileceği değerlendirilirken, eşinin ifadesi doğrultusunda olayın bir kaza ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği öne sürüldü. Ali G.'nin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ali G.'nin cenazesi Üzümlü Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: İHA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER