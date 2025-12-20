Konya’da akran şiddeti! 13 yaşındaki arkadaşının kafatasını parçalayan çocuk ile ilgili flaş karar

Konya'da futbol antrenmanı sonrası arkadaşının başına taşla vurarak kafatasını parçalayan 13 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra tahliye edilmişti. Sosyal medyada "baba tahliye” paylaşımı tepki çekerken, yeni deliller üzerine çocuk "kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Mehmet Beğen Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Aynı okulda 8. sınıfta öğrenim gören Hasan Berat Güldağı (13) ile T.F. (13) futbol antrenmanına katıldı.
İddialara göre; antrenman çıkışında T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Tepki üzerine bu kez yerden aldığı parke taşından büyük bir taşı gerilerek arkadaşının kafasına vurdu. Saldırının ardından T.F. olay yerinden kaçtı.
KAFATASI PARÇALANDI
Ağır şekilde yaralanan Hasan Berat Güldağı, önce Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından durumu kritik olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde, kafatasında parçalanma, beyin zarında yırtık ve beyinde hava birikmesi olduğu belirlendi.
Hasan Berat, 5 gün yoğun bakımda ve 5 gün serviste tedavi gördü. Parçalanan kafatası, titanyum plakalar kullanılarak yeniden şekillendirildi. Doktorlar, kalıcı hasar riskinin halen devam ettiğini açıkladı.
6 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI
Olayın ardından aile durumu yasal mercilere taşıdı ve şikayette bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen T.F., Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 6 gün sonra serbest bırakıldı.
"BABA TAHLİYE” PAYLAŞIMI YAPTI
Tahliye edilen T.F.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "baba tahliye” gönderisi, arka planda mafya temalı müzik kullanılması nedeniyle büyük tepki topladı.
YENİ DELİLLERLE YENİDEN TUTUKLANDI
Edinilen bilgilere göre, ortaya çıkan yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfındaki değişiklikler nedeniyle 13 yaşındaki T.F. yeniden gözaltına alındı. T.F., "kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.
