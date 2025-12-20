GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,90
EURO
50,18
STERLİN
57,46
GRAM
6.041,73
ÇEYREK
9.927,57
YARIM ALTIN
19.757,72
CUMHURİYET ALTINI
39.390,61
KONYA Haberleri

Konya’da akran şiddeti! 13 yaşındaki arkadaşının kafatasını parçalayan çocuk ile ilgili flaş karar

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da akran şiddeti! 13 yaşındaki arkadaşının kafatasını parçalayan çocuk ile ilgili flaş karar
Konya’da 13 yaşındaki Hasan Berat G.’nin okul arkadaşı tarafından taşlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmasıyla ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Konya'da futbol antrenmanı sonrası arkadaşının başına taşla vurarak kafatasını parçalayan 13 yaşındaki çocuk, 6 gün sonra tahliye edilmişti. Sosyal medyada "baba tahliye” paylaşımı tepki çekerken, yeni deliller üzerine çocuk "kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 8 Aralık Pazartesi günü Konya'nın Meram ilçesinde bulunan Mehmet Beğen Ortaokulu'nda meydana gelmişti. Aynı okulda 8. sınıfta öğrenim gören Hasan Berat Güldağı (13) ile T.F. (13) futbol antrenmanına katıldı.

İddialara göre; antrenman çıkışında T.F., Hasan Berat'ın bacağına taş attı. Tepki üzerine bu kez yerden aldığı parke taşından büyük bir taşı gerilerek arkadaşının kafasına vurdu. Saldırının ardından T.F. olay yerinden kaçtı.

KAFATASI PARÇALANDI

Ağır şekilde yaralanan Hasan Berat Güldağı, önce Meram Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından durumu kritik olduğu için Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde, kafatasında parçalanma, beyin zarında yırtık ve beyinde hava birikmesi olduğu belirlendi.

Hasan Berat, 5 gün yoğun bakımda ve 5 gün serviste tedavi gördü. Parçalanan kafatası, titanyum plakalar kullanılarak yeniden şekillendirildi. Doktorlar, kalıcı hasar riskinin halen devam ettiğini açıkladı.

6 GÜN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından aile durumu yasal mercilere taşıdı ve şikayette bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen T.F., Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 6 gün sonra serbest bırakıldı.

"BABA TAHLİYE” PAYLAŞIMI YAPTI

Tahliye edilen T.F.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı "baba tahliye” gönderisi, arka planda mafya temalı müzik kullanılması nedeniyle büyük tepki topladı.

YENİ DELİLLERLE YENİDEN TUTUKLANDI

Edinilen bilgilere göre, ortaya çıkan yeni deliller, mevcut delil durumu ve suç vasfındaki değişiklikler nedeniyle 13 yaşındaki T.F. yeniden gözaltına alındı. T.F., "kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • UD
    U. D
    2 saat önce

    Hiç kimse reşid değil zırhına bürünemez, gereken en ağır ceza verilmeli, yaptığı paylaşıma bak...

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER