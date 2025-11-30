Konya’da alt geçide ters yönden giren sürücü dehşet saçtı! 2’si çocuk 5 yaralı

Konya'da ters yönden hızlı tren alt geçidine giren bir otomobil, üç araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza, Selçuklu YHT Garı yakınındaki hızlı tren alt geçidinde gece geç saatlerde yaşandı.
ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ters yönden alt geçide giren araç, karşı yönden seyreden üç otomobille peş peşe çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu, kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
2 YARALININ DURUMU AĞIR
Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi var.
Kaza nedeniyle hızlı tren alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
(Ali Asım Erdem)