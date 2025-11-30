GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,45
EURO
49,17
STERLİN
56,31
GRAM
5.843,16
ÇEYREK
9.601,52
YARIM ALTIN
19.136,83
CUMHURİYET ALTINI
38.094,36
KONYA Haberleri

Konya’da alt geçide ters yönden giren sürücü dehşet saçtı! 2’si çocuk 5 yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da alt geçide ters yönden giren sürücü dehşet saçtı! 2’si çocuk 5 yaralı

Konya'da ters yönden hızlı tren alt geçidine giren bir otomobil, üç araçla çarpıştı. Kazada 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kaza, Selçuklu YHT Garı yakınındaki hızlı tren alt geçidinde gece geç saatlerde yaşandı. 

ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ters yönden alt geçide giren araç, karşı yönden seyreden üç otomobille peş peşe çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu, kazanın ardından bölge adeta savaş alanına döndü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre yaralılardan ikisinin hayati tehlikesi var.

Kaza nedeniyle hızlı tren alt geçidi bir süre trafiğe kapatıldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.

 


(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER