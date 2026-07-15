Konya’da anne ile kızının can verdiği kaza anının görüntüleri ortaya çıktı!
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Konya’da kontrolden çıkan ticari taksinin çarpması sonucu kaldırımda yürüyen anne ve kızın hayatını kaybettiği kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi.
Yayalara çarptı
Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi.
2 kişi hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde anne Dilek Öz (53) ile kızı Ecrin Öz'ün (13) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Hasan K. yaralandı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari aracın önce yaya anne ve kızına ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.
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