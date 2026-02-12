Konya’da araç boyama tartışması kanlı bitti! Arkadaşına av tüfeği ile saldırdı: O anlar kamerada
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da araç boyama sonrası ’aracılık’ alacağı nedeniyle çıkan tartışma sonrası 1 kişiye av tüfeğiyle ateş edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.Ö. kendine ait aracı boyatmak için 30 yaşındaki C.Ş.'den yardım istedi. Araç boyandıktan sonra taraflar arasında 'aracılık ücreti' nedeniyle anlaşmazlık çıktı.
Kameralar saniye saniye yansıdı
Telefonda çıkan sözlü tartışma sonrası C.Ş. telefondan bulunduğu sokağın konumunu atarak M.Ö.'yü yanına çağırdı. M.Ö. ise yanında arkadaşı B.S. ile boyattığı araçla C.Ş.'nin yanına geldi. C.Ş. karşısında iki kişinin geldiğini görünce olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araçtan inen M.Ö., yanında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açtı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Gözaltına alındı
Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayda kullanılan aracın plakasını belirleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”