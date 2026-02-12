Konya’da araç boyama tartışması kanlı bitti! Arkadaşına av tüfeği ile saldırdı: O anlar kamerada

Konya’da araç boyama sonrası ’aracılık’ alacağı nedeniyle çıkan tartışma sonrası 1 kişiye av tüfeğiyle ateş edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.Ö. kendine ait aracı boyatmak için 30 yaşındaki C.Ş.'den yardım istedi. Araç boyandıktan sonra taraflar arasında 'aracılık ücreti' nedeniyle anlaşmazlık çıktı.

Kameralar saniye saniye yansıdı

Telefonda çıkan sözlü tartışma sonrası C.Ş. telefondan bulunduğu sokağın konumunu atarak M.Ö.'yü yanına çağırdı. M.Ö. ise yanında arkadaşı B.S. ile boyattığı araçla C.Ş.'nin yanına geldi. C.Ş. karşısında iki kişinin geldiğini görünce olay yerinden kaçmak istedi. Bu sırada araçtan inen M.Ö., yanında bulunan av tüfeği ile havaya ateş açtı. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındı

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu olayda kullanılan aracın plakasını belirleyerek şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

O anlar kamerada;

Kaynak: İHA