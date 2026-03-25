Konya’da Avrupa rüzgarı: Avrupalı öğretmenler “Herkes için AB’’ Projesi için Konya’da buluştu

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yürüttüğü uluslararası projelerle şehrin eğitim vizyonunu Avrupa’ya taşımaya devam ediyor. Müdürlüğün yürütücüsü olduğu “Herkes İçin AB“ (EU4ALL) isimli Erasmus+ Jean Monnet projesi kapsamında Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Romanya’dan gelen 34 öğretmen, uluslararası öğretmen eğitim programı için Konya’da buluştu.

23-26 Mart tarihleri arasında şehrimizde gerçekleştirilen uluslararası eğitim, Konya'nın eğitimdeki öncü ve ev sahibi rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Üç gün süren yoğun eğitim maratonunda Avrupalı katılımcılara, günümüzün en önemli kavramlarından olan 'Avrupa Birliği Çalışmaları ve 'Dijital Medya Okuryazarlığı' alanlarında kapsamlı eğitimler verildi. Katılımcı öğretmenler ayrıca Erasmus+ programları ve iyi proje hazırlama konusunda bilgi sahibi oldu.

Avrupalı Heyetten Müdürlüğe Ziyaret

Proje kapsamındaki okul ve eğitim faaliyetlerinin ardından uluslararası heyet, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında heyeti ağırlayan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Altuntaş, Konya genelinde yürütülen eğitim çalışmaları, kurumsal projeler ve sahadaki başarılı uygulamalar hakkında Avrupalı katılımcılara detaylı bilgiler aktardı.

Ziyaret esnasında söz alan uluslararası katılımcılar, Konya'daki organizasyona ve verilen eğitimlere tam not verdi. Bulgaristan'ın Burgaz İl Milli Eğitim Müdürü Valentina Miteva Kamalieva, Konya ile gerçekleştirdikleri eğitim çalışmalarının son derece verimli geçtiğinin altını çizerek, bu güçlü ortaklığın artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Kuzey Makedonya heyetinden Snezhana Stankova, aldıkları eğitimin çok faydalı olduğunu vurgulayarak proje ekibinin çok önemli bir çalışmaya imza attığını belirtti. Yunanistan'dan katılan Efthymia Charalampidou ise hem Konya'da bulunmaktan hem de bu vizyoner eğitimin bir parçası olmaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

Eğitimcilerin mesleki gelişimine büyük katkı sağlayan ve ülkeler arası kültürel köprüler kuran "Herkes İçin AB" projesi kapsamındaki Konya programının 26 Mart'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edeceği bildirildi.

Eğitimin Her Kademesinde Saha Ziyareti

Eğitimlerin yanı sıra saha çalışmalarına da büyük önem verilen program kapsamında, Avrupalı öğretmenler Konya'daki okulları yakından inceleme fırsatı buldu. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki çeşitli eğitim kurumlarına gerçekleştirilen ziyaretlerde uluslararası heyet; okullarda yürütülen projeler, yenilikçi eğitim-öğretim faaliyetleri ve yerel düzeydeki iyi uygulama örnekleri hakkında eğitimcilerden yerinde bilgi aldı.

(Bekir Turan)