KONYA Haberleri

Konya’da ayı saldırısı! Her şey paramparça oldu

Güncelleme Tarihi:

Konya’da ayı saldırısı! Her şey paramparça oldu

Konya'nın Taşkent ilçesinde bal arıları ve kovanların yerleştirildiği hanaylara giren ayı dehşet saçtı.

Karaman'dan Konya'ya geldi!

Doğa tutkunu ve hayvansever Hasan Hüseyin Kahrıman, karla kaplı arazide yaptığı yürüyüş sırasında 7 Ocak'ta Karaman sınırından Konya'ya giriş yapan bir boz ayıyı tespit etmişti. Ayının izini sürmeye devam eden Kahrıman yaklaşık bir ay sonra acı bir manzara ile karşılaştı.

Kıyım yaşandı!

Konya'nın Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi kırsalında arı kovanlarının saklandığı, taş, ahşap ve betondan yapılan hanay isimli yapılar bulunuyor. Boz ayı bu hanaylara ulaşınca tam bir kıyım yaşandı.

Her şey paramparça!

Hanayların ya demirlerini kırdı ya da duvarını yıktı. Bal arzusu ile kovanlara saldıran boz ayı erişebildiği her şeyi yağmalayıp yedi. Bölgedeki bal üreticileri karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

Yardım bekliyorlar!

Konya'nın güney ilçelerinden biri olan Taşkent ilçesi son yıllarda arı yetiştiriciliği ile öne çıkıyor. Bölgedeki arı üreticileri ayı saldırılarından kovan ve bahçelerini korumak için yardım bekliyor. Bölgedeki bal üretiminin Roma döneminden bu zamana kadar devam ettiğini belirten vatandaşlar devlet eli ile yeni hanaylar yapılmasını istiyor. 

Hanay nedir?

Konya'nın Toroslar üzerine kurulu ilçeleri Hadim ve Taşkent'teki, tarihi Roma dönemine uzanan, 5-6 metrelik kule benzeri taş yapılara hanay ismi veriliyor. Bu yapılar, arı kovanlarını vahşi hayvan saldırılarından korumak için tasarlandı. Bu hanaylar esrarengiz yapılar olarak bilinse de yöre halkı için çok önemli bir görev üstleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

