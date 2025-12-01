GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya’da başkan Berk’e seslenmişti! Arama çalışmaları acı sonla bitti “Bu acı hepimizin acısı’’

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da başkan Berk’e seslenmişti! Arama çalışmaları acı sonla bitti “Bu acı hepimizin acısı’’

Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir sürdürülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Beyşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kaybolduktan 5 gün sonra Berk İvacık'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Adil Bayındır, paylaşımında derin üzüntüsünü dile getirerek tüm ilçe halkının yasa boğulduğunu ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI 5. GÜNDE SONUÇLANDI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, genç Berk İvacık'ın kaybının ardından başlatılan yoğun arama çalışmalarının 5. gününde sona erdiği ve ekiplerin maalesef İvacık'ın cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Başkan Adil Bayındır, "Acımız tarifsizdir… Beyşehir'in kalbini derinden sarsmıştır.” sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.

BAŞKAN BAYINDIR'DAN TAZİYE MESAJI

Belediye Başkanı Bayındır, mesajında Berk İvacık'a Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve metanet dileyerek, Beyşehir halkının acılı ailenin yanında olduğunu vurguladı. Bayındır'ın, "Bu acı hepimizin acısıdır; Beyşehir olarak ailemizin yanındayız. Rabbim mekânını cennet eylesin.” ifadeleri dikkat çekti.

Beyşehir'de derin bir üzüntüye neden olan kayıp genç Berk İvacık'ın vefatı, tüm ilçe halkını yasa boğdu.

(Meltem Aslan)

