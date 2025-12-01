Konya’da başkan Berk’e seslenmişti! Arama çalışmaları acı sonla bitti “Bu acı hepimizin acısı’’

Konya'nın Beyşehir ilçesinde günlerdir sürdürülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Beyşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kaybolduktan 5 gün sonra Berk İvacık'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Belediye Başkanı Adil Bayındır, paylaşımında derin üzüntüsünü dile getirerek tüm ilçe halkının yasa boğulduğunu ifade etti.
ARAMA ÇALIŞMALARI 5. GÜNDE SONUÇLANDI
Belediye tarafından yapılan açıklamada, genç Berk İvacık'ın kaybının ardından başlatılan yoğun arama çalışmalarının 5. gününde sona erdiği ve ekiplerin maalesef İvacık'ın cansız bedenine ulaştığı belirtildi. Başkan Adil Bayındır, "Acımız tarifsizdir… Beyşehir'in kalbini derinden sarsmıştır.” sözleriyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.
BAŞKAN BAYINDIR'DAN TAZİYE MESAJI
Belediye Başkanı Bayındır, mesajında Berk İvacık'a Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve metanet dileyerek, Beyşehir halkının acılı ailenin yanında olduğunu vurguladı. Bayındır'ın, "Bu acı hepimizin acısıdır; Beyşehir olarak ailemizin yanındayız. Rabbim mekânını cennet eylesin.” ifadeleri dikkat çekti.
Beyşehir'de derin bir üzüntüye neden olan kayıp genç Berk İvacık'ın vefatı, tüm ilçe halkını yasa boğdu.
(Meltem Aslan)