Konya’da belediyede şoke eden görüntü! Hem mecbur bırakıldı hem kayda alındı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bir olay, gündeme geldi.
İddiaya göre, ilçede esnaflık yapan Ramazan Öncü, AK Parti kongresine katıldığı gerekçesiyle CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede zorla tövbe ettirilerek özür dilemeye zorlandığı öne sürüldü.
O anları kameraya çektiler!
Yaşanan baskı anları ise orada bulunan bir kişi tarafından kameraya alındı. Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.
İşte o anlar;
Boğamısın, camızmısın göreceğiz
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan yapan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadelere yer verdi;
"Tuzlukçu'da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor.
Bu mobbing den öte işkence. Boğamısın, camızmısın göreceğiz''
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”