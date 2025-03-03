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Konya’da belediyede şoke eden görüntü! Hem mecbur bırakıldı hem kayda alındı

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’da belediyede şoke eden görüntü! Hem mecbur bırakıldı hem kayda alındı

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde yaşanan bir olay, gündeme geldi.

İddiaya göre, ilçede esnaflık yapan Ramazan Öncü, AK Parti kongresine katıldığı gerekçesiyle CHP'li Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede zorla tövbe ettirilerek özür dilemeye zorlandığı öne sürüldü.

O anları kameraya çektiler!

Yaşanan baskı anları ise orada bulunan bir kişi tarafından kameraya alındı. Video görüntülerinde, Öncü'nün baskıya maruz kaldığı ve özür dilemeye mecbur bırakıldığı görülüyor.

İşte o anlar;

Boğamısın, camızmısın göreceğiz

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan yapan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan şu ifadelere yer verdi; 

"Tuzlukçu'da esnaf Ramazan Öncü Ak Parti Kongresine katıldığı için ⁦CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın personeli tarafından belediyede tövbe ettirilerek özür dilettiriliyor.
Bu mobbing den öte işkence.  Boğamısın, camızmısın göreceğiz''

(Mustafa İlker Şen)

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