KONYA Haberleri

Konya'da bir garip hırsızlık olayı! Tek tek markalarını kontrol etti

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bir garip hırsızlık olayı! Tek tek markalarını kontrol etti
Konya’da bir binaya giren şüpheli şahıs, çıktığı dairenin önünde bulunan ayakkabıların tek tek markalarını kontrol edip beğenmeyince ayakkabı dolabı üzerinde bulunan süs çiçeğini alıp gitti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı şaşkınlıkla karşılayan daire sakini, “Bizim ayakkabılar marka olmadığı için iyi niyetli hırsız bırakıp gitmiş“ dedi.

Olay, geçtiğimiz salı günü merkez Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Gültepe Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katında yaşayan Mehmet Deveci, sabah işe gittikten sonra eşi kendisini arayarak kapının önünde bulunan süs çiçeğinin olmadığını söyledi.

Deveci, çiçeği kimin aldığını merak ederek güvenlik kamerasını incelemeye başladı. Bu sırada sabah saatlerinde bir şahsın daire önüne gelerek ayakkabıların markalarını tek tek kontrol ettiğini, beğenmemesi üzerine ayakkabıları bırakıp dolap üzerindeki çiçeği alarak olay yerinden uzaklaştığını fark etti. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Mehmet Deveci, maddi zararının olmaması nedeniyle şikayetçi olmadı ancak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin daire önüne gelerek tek tek ayakkabıların markalarına baktığı, beğenmemesi üzerine ayakkabıları bırakarak dolap üzerindeki süs çiçeğini aldıktan sonra ayakkabı dolabı içerisindekileri de kontrol edip dairenin kapısından ayrıldığı görülüyor.

"Bizim ayakkabılar marka olmadığı için iyi niyetli hırsız bırakıp gitmiş"

Daire sakini Mehmet Deveci ise olayı, "Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktım. Bir süre sonra eşim aradı, 'çiçek yok kim aldı ki' diye sordu. Ben de 'çocuklar almıştır' dedim. Merak ettim, güvenlik kamerasını açtığımda bir kişinin daire önüne geldiğini, ayakkabıları kontrol ettiğini, markalarını beğenmemesi üzerine çiçeği alıp gittiğini gördüm. Güvenlik kamerasını fark etmemiş. Bizim ayakkabılar marka olmadığı için iyi niyetli hırsız bırakıp gitmiş. Sosyal medyada falan karşılaşıyorduk garip geliyordu ama başımıza gelince farkına vardık. Maddi manevi bir değeri yok ama emniyetimiz önlem alırsa seviniriz" diye anlattı.

Kaynak: İHA

