Konya’da bu ilçelere kar geliyor! Hava sıcaklığı 10 derece birden değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez dahil 31 ilçesini kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre şehir genelinde hafta boyunca yağışlı hava etkisini gösterirken, sıcaklıklarda ise dikkat çekici bir değişim yaşanacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

5 Mayıs Salı (yarın) günü Konya'nın Derbent, Derebucak ve Doğanhisar ilçelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Diğer ilçelerde ise yağmur etkili olacak. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor.

GECE SICAKLIKLARI EKSİ DERECELERE DÜŞÜYOR

Hafta ortasına kadar etkili olacak soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde gece sıcaklıklarının -2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları ise genel olarak 7 ila 12 derece arasında değişecek. Bu durum, özellikle tarımla uğraşan vatandaşlar için zirai don riskini de beraberinde getiriyor.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Konya'da hafta sonuna doğru hava sıcaklıklarında belirgin bir artış bekleniyor. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor. Hafta başında 9-10 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yaklaşık 10 derece birden artması dikkat çekiyor. Bu ani değişimle birlikte vatandaşların hem soğuk hem de sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU