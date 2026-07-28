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KONYA Haberleri

Konya’da bu mağaranın dibine kimse inemedi! İlk kez Fransızlar keşfetti gizemi hala çözülemedi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da bu mağaranın dibine kimse inemedi! İlk kez Fransızlar keşfetti gizemi hala çözülemedi

Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında, Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Sakal Tutan Mağarası, doğal yapısı ve gizemli geçmişiyle doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Süleymaniye Mahallesi üzerinden Mortaş yolu takip edilerek ulaşılan mağara, Türkiye'nin dikkat çeken dikey mağaraları arasında yer alıyor.

Derinliği 303 metreye ulaşıyor

Yapılan araştırmalara göre dikey mağara grubunda bulunan Sakal Tutan Mağarası'nın derinliği 303 metreye ulaşıyor. Mağara, tabanında yer alan bir gölle son bulurken, halk arasında "Düden Kefen Eşiği" adıyla da biliniyor.

Özellikle yaz aylarında mağaranın içerisinde debisi oldukça yüksek bir yer altı deresinin oluştuğu belirtiliyor. Bu derenin suyunun, Değirmenlik Mahallesi yakınlarında bulunan Su Gözü kaynağından geldiği ifade ediliyor.

Mağrayı Fransızlar keşfetti

Sakal Tutan Mağarası, ilk kez Fransız mağaracılar tarafından keşfedildi. 1979 ve 1980 yıllarında mağarada kapsamlı araştırmalar ve bilimsel incelemeler gerçekleştirildi. 1979 yılında haritası çıkarılan mağarada bugüne kadar yapılan çalışmalarda 303 metrelik derinliğin ötesine henüz inilmediği belirtiliyor.

(Ali Asım Erdem)

 

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