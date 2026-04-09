Konya’da bu mahalleye yeni sosyal tesis

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bu mahalleye yeni sosyal tesis
Karatay Belediyesi, Kızören Mahallesi’ndeki çok amaçlı salon ve iş yerlerinden oluşan sosyal tesisin yapımını tamamladı.

Karatay Belediyesi, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak ilçeye ekonomik, sosyal ve yaşam kalitesini artıran yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kızören Mahallesi'ndeki sosyal tesisin resmi açılışı kısa sürede gerçekleştirilecek.  Tesis, hem vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak hem de sosyal bir merkez olarak hizmet verecek.

KILCA: KARATAY'IN HER SOKAĞINDA HİZMET BELEDİYECİLİĞİ VAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören'de vatandaşların ihtiyaç duyduğu iş yerlerini kapsayan tesisin yapımını tamamladıklarını belirterek bölge halkına hayırlı olmasını diledi. 
Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hem merkezde hem de merkeze uzak mahallelerde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler ürettiklerini belirtti. Mahalleleri yerinde ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ettiklerini ve gerekli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

KILCA: KIZÖREN MAHALLEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ TESİSİMİZ HAYIRLI OLSUN

Hasan Kılca, "Merkeze uzak mahallelerimizin yolları, parke çalışmaları, kültürel ve sosyal tesisleri ile daha birçok yatırımımız sayesinde artık şehir merkezlerinden fark kalmadı. Şimdi de Kızören Mahallesi'nde kazandırdığımız, iş yerlerinden oluşan tesisimizin yapım çalışmalarını tamamladık. Bizler, halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu bilerek işimize dört koldan sarılıyoruz. Karatay'ın her sokağında, her mahallesinde hizmet belediyeciliği var. Karatay Belediyesi olarak fayda odaklı projeler üretmeye ve vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” dedi.

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

