Konya’da bu yolu kullanacaklar dikkat! Yol çalışması başlıyor: AKOM saat vererek uyardı

Konya'da ulaşımı etkileyebilecek bir yol bakım ve onarım çalışması nedeniyle Dutlu Caddesi'nin belirli bölümünde geçici yol daraltması uygulanacak.
Yol daraltma uygulanacak
Dutlu Caddesi üzerinde, Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arasındaki güzergâhta yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında bölgede yol daraltması yapılacak.
YOL DARALTMA | YOL YAPIM ÇALIŞMASI— Konya AKOM (@KonyaAkom) June 10, 2026
Dutlu Caddesi üzeri Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arası, yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yol daraltma yapılacaktır.
10 Haziran 2026
09.00 - 17.00
Çalışma süresince bölgede trafik yoğunluğu…
Çalışma saatlerinde trafik yoğunluğu bekleniyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan duyuruya göre çalışmalar 10 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. Yetkililer, çalışma süresince bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceğini belirterek sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmelerini istedi.
Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, bölgede oluşabilecek yoğunluk nedeniyle seyahat sürelerini göz önünde bulundurmaları tavsiye edildi.
(Bekir Turan)