Konya’da buğday tarlasını bıraktı yeni üründen kazanmaya başladı! Bu ürünü ekenin yüzü gülüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle aromatik bitkilerden kuraklığa dayanıklı türlere kadar birçok farklı ürünün yetiştirilmeye başlandığı Konya, son dönemde özellikle ahududu ve böğürtlen üretiminde büyük bir atağa kalktı. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Desteklerimiz kapsamında bugüne kadar 37 bin 200 ahududu ve 56 bin 700 böğürtlen fidanını çiftçilerimize ulaştırdık. Amacımız Konya’da, ürün yelpazesini çeşitlendirerek çiftçimize yeni gelir kapıları açmak. Dağıttığımız ahududu ve böğürtlen fidanlarının bugün yüksek verime ulaşması bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği fidan destekleri, üreticilere yeni gelir kapıları açarken tarımsal üretimin çeşitlenmesine de önemli katkı sağlıyor.



Aromatik bitkilerden kuraklığa dayanıklı türlere kadar birçok farklı ürünün yetiştirilmeye başlandığı Konya, son dönemde özellikle ahududu ve böğürtlen üretiminde büyük bir atağa kalktı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan hibe destekli fidanlarla kurulan meyve bahçeleri sayesinde şehir, bu alanda da iddialı bir konuma ulaşarak önde gelen üretici şehirlere rakip olmaya hazırlanıyor.

"BUGÜNE KADAR 37 BİN 200 AHUDUDU VE 56 BİN 700 BÖĞÜRTLEN FİDANINI ÇİFTÇİLERİMİZE ULAŞTIRDIK”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, amaçlarının kırsal alanda refah seviyesini yükseltmek ve çiftçilerin birim alandan daha iyi kazanç sağlaması olduğunu belirterek, "Desteklerimiz kapsamında bugüne kadar 37 bin 200 ahududu ve 56 bin 700 böğürtlen fidanını çiftçilerimize ulaştırdık. Amacımız Türkiye'nin buğday, arpa ve şeker pancarı üretiminin merkezi olan Konya'da, ürün yelpazesini çeşitlendirerek çiftçimize yeni gelir kapıları açmak. Dağıttığımız ahududu ve böğürtlen fidanlarının bugün yüksek verime ulaşması bizleri son derece mutlu ediyor ve doğru yolda olduğumuz konusunda bizleri cesaretlendiriyor” diye konuştu.

"ZİRAAT MÜHENDİSLERİMİZ SAHADA BİREBİR DANIŞMANLIK VERİYOR"

Desteklerin sadece fidan dağıtımıyla sınırlı kalmadığına dikkati çeken Başkan Altay, "Çiftçilerimizin hangi ürünü ekeceği, ekilecek ürünün toprakla uyumu, verimliliğin artırılması ve suyun en etkin şekilde kullanılması gibi kritik konularda alanında uzman ziraat mühendislerimiz bizzat sahada birebir danışmanlık veriyor. Ziraat mühendislerimiz, destek kapsamında dağıtılan fide ve fidanlardan daha iyi verim alınabilmesi ve üreticimizin kırsalda daha iyi kazanabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımın başkenti Konya'da çiftçilerimizin, üreticilerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

ATA TOPRAKLARINDA GELENEKSEL ÜRÜNDEN AHUDUDUYA GEÇİŞ

Beyşehir ilçesinin Çukurağıl Mahallesi'nde çiftçilik yapan İshak Dikilitaş, daha önce buğday, arpa, yulaf ve nohut ektikleri ata topraklarını Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ahududu ve böğürtlen bahçesine dönüştürdüklerini söyledi.

Bölgede yeşilliğin ve alternatif ürünlerin arttığını vurgulayan Dikilitaş, "Şu anda 150 böğürtlen fidanım ve yaklaşık 100 kök ahududum var. Geçen yıl 500-600 kilogram ürün aldım ve kilosunu 100 ila 150 lira arasında sattım. Ahududu ve böğürtlen Konyalı çiftçinin çok bilmediği bir üründü. Önce Büyükşehir Belediyesi destekledi, sonra bunu duyan diğer üreticiler fidanını kendi almaya başladı. Belediyemizin desteği sayesinde bu üretim Konya genelinde de yaygınlaşmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Destekleri için teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu