Konya'da bugün hava nasıl, kar yağışı hangi ilçelerde var? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konya’da bugün hava nasıl, kar yağışı hangi ilçelerde var? İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Konya genelinde bugün hafif kar yağışlı hava etkili olacak. 31 ilçede görülmesi beklenen hafif kar yağışının 14 Ocak Çarşamba günü itibarıyla etkisini azaltarak 17 Ocak Cumartesi gününe kadar tamamen sona ermesi öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Yarın, (14 Ocak Çarşamba)  Konya genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Gün içerisinde hava sıcaklıklarının yer yer 2 ila 3 derece artacağı tahmin edilirken, gece saatlerinde sıcaklıklar ciddi şekilde düşecek. Bazı ilçelerde gece hava sıcaklığının eksi 14 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

HAFTA SONU GÜNDÜZ 10 DERECE GECE AYAZ DEVAM EDECEK

Hafta sonuna doğru Konya'da hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanacak. Bazı ilçelerde gündüz sıcaklıklarının 10 dereceye kadar çıkması beklenirken, gece saatlerinde ise soğuk hava etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıklarının eksi 6 ile eksi 4 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

