KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 18 Şubat 2026 Çarşamba

Konya’da bugün vefat edenler 18 Şubat 2026 Çarşamba
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 18 Şubat 2026 Çarşamba günü vefat eden 12 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

NEVZAT DİLSİZ

ZİNCİRLİKUYU
20-11-1964

YAZIR MEZARLIĞI

FADİME BİÇİCİ

ÇAYHAN
20-06-1951

ARAPLAR MEZARLIĞI

ZEKİ ÜNEN

KARACAHİSAR
28-03-1952

ÜÇLER MEZARLIĞI

CUMA GÖKKAYA

ORTAKÖY
07-01-1974

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

HAVVA ŞİŞMAN

YENİCE
02-05-1935

ÜÇLER MEZARLIĞI

BAYRAM ŞAHİN

SOĞUCAK
30-05-1937

ÜÇLER MEZARLIĞI

ŞEFİKA KÜÇÜKFINDIK

ZİVARIK
22-03-1931

ÜÇLER MEZARLIĞI

HEDİYE KÜÇÜKTURGUT

ALİBEYHÜYÜĞÜ
05-10-1959

MUSALLA MEZARLIĞI

GÜLLİ BAY

ÇUKURÇİMEN TEKKE
02-03-1965

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURMUŞ ALİ AVCU

SAZLI
01-07-1927

ELMACI MEZARLIĞI

ZELİHA SATILMAZ

KONYA
17-08-1969

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

ŞÜKRİYE KÜÇÜKBACAK

YARMA
01-02-1946

KAĞNICILAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

