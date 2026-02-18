Konya’da bugün vefat edenler 18 Şubat 2026 Çarşamba

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
NEVZAT DİLSİZ
|
ZİNCİRLİKUYU
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
FADİME BİÇİCİ
|
ÇAYHAN
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
|
ZEKİ ÜNEN
|
KARACAHİSAR
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
CUMA GÖKKAYA
|
ORTAKÖY
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|
HAVVA ŞİŞMAN
|
YENİCE
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
BAYRAM ŞAHİN
|
SOĞUCAK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
ŞEFİKA KÜÇÜKFINDIK
|
ZİVARIK
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
HEDİYE KÜÇÜKTURGUT
|
ALİBEYHÜYÜĞÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
GÜLLİ BAY
|
ÇUKURÇİMEN TEKKE
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DURMUŞ ALİ AVCU
|
SAZLI
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
ZELİHA SATILMAZ
|
KONYA
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
ŞÜKRİYE KÜÇÜKBACAK
|
YARMA
|
KAĞNICILAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi