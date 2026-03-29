Konya’da çatı hırsızlarına nefes kesen takip: 25 yıl hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da iki ayrı evin çatısına girilerek güneş enerjisi sistemlerinin çalındığı olayla ilgili şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Olay, Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, hırsızlık ve mala zarar verme olayının şüphelilerinin çok sayıda suç kaydı bulunan S.T. (33) ve B.D. (33) olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yürütülen saha çalışmaları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin izleri kısa sürede bulundu. Şüpheliler takibe alınarak yakalanmaları için operasyon başlatıldı.

POLİSE DİRENEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konevi Mahallesi'nde yeri tespit edilen B.D., polis ekiplerinin "dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında etrafı sarılan şüpheli, ekiplere mukavemet gösterdi. Polis ekiplerinin kararlı müdahalesi sonucu kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

25 YILIN ÜZERİNDE HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan B.D.'nin yapılan sorgusunda, hakkında 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler, olayda kullanılan ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemelerle birlikte Feridiye Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

(Ali Asım Erdem)

