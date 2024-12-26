GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da CHP’li başkan ev hapsine başladı! “Borçlar bir ay önce yok muydu?”

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da CHP’li başkan ev hapsine başladı! “Borçlar bir ay önce yok muydu?”

Konya'nın Ereğli ilçesinde, SGK'ya olan borçları nedeniyle belediye hesaplarına bloke konulmasının ardından kendine iki günlük ev hapsi uygulayan CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar'a, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol'dan dikkat çeken sorular geldi.

Başkan Akpınar'a seslenen Erol, şunları söyledi:

"Bir ay önce bu borç yok muydu? Şimdi bir ay sonra çıkmışsın, Ereğli Belediyesi'nin borçlarından dolayı işçi çıkaracağını söylüyorsun. Şimdi senin hiç vicdanın sızlamıyor mu? Yastığa kafanı koyup nasıl rahat uyuyabileceğini mi sanıyorsun?

"Sayın başkanım. Hatırlayınız seçimden hemen sonra duvara astığınız posterde SGK olan borcunuzu kendiniz 883 bin lira olarak belirttip duvara astınız. Şimdi kalkıp Ereğli Belediyesi'nin SGK borçları nedeniyle engellendiğinizi haciz koyduğunu söylüyorsunuz. Bu külliyen yalan tamamen yalan.''

BU KIŞI BELEDİYE OLARAK NASIL ATLATACAKSINIZ?

Sayın Başkan 2 günlük ev hapsi boyunca inşallah uzun uzun düşünürsünüz. Zira sokaklar çöp içinde, belediye borç içinde, bu kışı belediye olarak nasıl atlatacaksınız?

"Sizlere tavsiyemiz anlattıklarımız bir ders niteliğinde olsun ve evinizde dinlenirken Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Konya Modeli Belediyecilik anlayışını internetten izleyerek belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini de öğrenmenizi sizlere tavsiye ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere borç eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ye borcu olan CHP'li belediyelere ilişkin, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." dedi.

"Bağırsanız da çağırsanız da prim borçlarınızı ödeyeceksiniz”

"Bunların belediyeleri 'arpalık' olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel 'kaş yapayım derken göz çıkartan' son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldu. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye, şimdi yolunu gözledikleri eski Genel Başkanlarının cümleleriyle şunu söylemek isterim. 'Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz'."

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER