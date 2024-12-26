Konya’da CHP’li başkan ev hapsine başladı! “Borçlar bir ay önce yok muydu?”

Konya'nın Ereğli ilçesinde, SGK'ya olan borçları nedeniyle belediye hesaplarına bloke konulmasının ardından kendine iki günlük ev hapsi uygulayan CHP'li Ereğli Belediye Başkanı Umut Akpınar'a, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Erol'dan dikkat çeken sorular geldi.

Başkan Akpınar'a seslenen Erol, şunları söyledi:

"Bir ay önce bu borç yok muydu? Şimdi bir ay sonra çıkmışsın, Ereğli Belediyesi'nin borçlarından dolayı işçi çıkaracağını söylüyorsun. Şimdi senin hiç vicdanın sızlamıyor mu? Yastığa kafanı koyup nasıl rahat uyuyabileceğini mi sanıyorsun?

"Sayın başkanım. Hatırlayınız seçimden hemen sonra duvara astığınız posterde SGK olan borcunuzu kendiniz 883 bin lira olarak belirttip duvara astınız. Şimdi kalkıp Ereğli Belediyesi'nin SGK borçları nedeniyle engellendiğinizi haciz koyduğunu söylüyorsunuz. Bu külliyen yalan tamamen yalan.''

BU KIŞI BELEDİYE OLARAK NASIL ATLATACAKSINIZ?

Sayın Başkan 2 günlük ev hapsi boyunca inşallah uzun uzun düşünürsünüz. Zira sokaklar çöp içinde, belediye borç içinde, bu kışı belediye olarak nasıl atlatacaksınız?

"Sizlere tavsiyemiz anlattıklarımız bir ders niteliğinde olsun ve evinizde dinlenirken Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Konya Modeli Belediyecilik anlayışını internetten izleyerek belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini de öğrenmenizi sizlere tavsiye ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere borç eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, SGK'ye borcu olan CHP'li belediyelere ilişkin, "Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz." dedi.

"Bağırsanız da çağırsanız da prim borçlarınızı ödeyeceksiniz”

"Bunların belediyeleri 'arpalık' olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk ama Sayın Özel 'kaş yapayım derken göz çıkartan' son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldu. Borçları hatırlatılınca feveran eden CHP'ye, şimdi yolunu gözledikleri eski Genel Başkanlarının cümleleriyle şunu söylemek isterim. 'Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz'."

Kaynak: Haber Merkezi