KONYA Haberleri

Konya’da CİMER ihbarıyla başlayan soruşturma: 17 yaşındaki mağdur korkunç detayı ortaya çıkardı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da CİMER ihbarıyla başlayan soruşturma: 17 yaşındaki mağdur korkunç detayı ortaya çıkardı

Konya'da CİMER'e yapılan bir ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, masaj salonu gibi faaliyet gösteren bir işyerinde yaşı küçük kız çocukları ve kadınların sistematik şekilde istismar edildiği ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde mağdurların uyuşturucuya alıştırıldığı, gizli kamera görüntüleriyle tehdit edilerek fuhşa zorlandığı belirlendi.

"KARDELEN” OPERASYONU 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Haziran 2025'te "Kardelen” adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu belirtilen M.Ş. (31) ile birlikte 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SAHTE AİLE İZİN BELGELERİ DÜZENLEMİŞLER 

Hazırlanan iddianamede, aralarında 17 yaşındaki A.M.S.'nin de bulunduğu 7 mağdura iradeleri dışında uyuşturucu verildiği, sahte aile izin belgeleri düzenlendiği ve tehdit, şiddet ile silah kullanılarak fuhşa zorlandıkları yer aldı.

110 YIL CEZA

Hakkında 21 ayrı sabıka kaydı bulunan M. Ş. için 7 farklı suçtan toplam 110 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.

SABAH/TOLGA YANIK

Kaynak: Haber Merkezi

