Konya’da çok özel buluşma! 2025’in ilk sabah namazında tek yürek olacağız
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2024 yılını geride bırakmaya, yeni bir yılı karşılamaya hazırlanırken Konya'da özel bir buluşma gerçekleştirilecek.
İlk namaz omuz omuza kılınacak!
İl Müftülüğü öncülüğünde bütün Konya'ya çağrı yapıldı. Müslümanlar, 2025'in ilk sabah namazında tarihi Kapu Camisi'nde buluşulacak.
Sivil toplum kuruluşları da destek veriyor!
1 Ocak Çarşamba günü Konyalılar Kapu Camisi'nde kılınacak sabah namazında omuz omuza saf tutulacak. Tesbihat, Dua ve ikramların yapılacağı buluşmada Gazze'nin kurtuluşu için bir kez daha tek yürek olunacak.
İlgi yoğun olacak!
Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'nin de katılacağı sabah namazı buluşmasına katılımın yüksek olması bekleniyor. Kapu Camisi'ndeki buluşma, üç ayların karşılandığı günlerde hem milli hem de manevi duyguları harekete geçirecek bir etkinlik olacak.
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