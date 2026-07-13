Konya’da çok sayıda otobüs hattının güzergahı değişiyor! İşte değişen hatlar ve güzergahları

Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Konya AKOM tarafından yapılan duyuruda, çok sayıda toplu ulaşım hattının geçici olarak alternatif güzergâhlardan hizmet vereceği bildirildi.

BAZI YOLLAR 18.30-20.30 SAATLERİNDE TRAFİĞE KAPATILACAK

Yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30 ile 20.30 arasında Alaaddin Bulvarı, Mevlana Caddesi, Aslanlı Kışla Caddesi ve bu yollara bağlantı sağlayan güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak.

Etkinlik süresince trafik düzenlemesine bağlı olarak otobüs seferlerinde de geçici güzergâh değişiklikleri uygulanacak.

ÇOK SAYIDA OTOBÜS HATTI ALTERNATİF GÜZERGÂHA ALINACAK

Şehir Hastanesi Hareket Merkezi'ne bağlı 29, 30, 31 ve 83 numaralı hatlar Furgan Dede Caddesi üzerinden Anıt'tan dönüş yapacak. 34, 54 ve 120 numaralı hatlar ise Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Beşyol ve Ankara Caddesi güzergâhını kullanacak.

37, 39 ve 40 numaralı hatlar Taş Bina önünden U dönüşü yaparken, 41 ve 42 numaralı hatlar Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Beşyol Kavşağı, Ulaşbaba Caddesi, Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi ve Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinden mevcut güzergâhlarına bağlanacak.

Alakova Hareket Merkezi'ne bağlı 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 76, 79, 87, 91, 92, 93, 106, 123, 124 ve 125 numaralı hatlar da Furgan Dede Caddesi üzerinden Anıt'tan dönüş yaparak seferlerini sürdürecek.

BOSNA HERSEK, ERENKÖY VE ESKİ GARAJ HATLARINDA DEĞİŞİKLİK

Bosna Hersek Hareket Merkezi'ne bağlı 118 ve 119 numaralı hatlar Taş Bina önünden U dönüşü yapacak.

Erenköy Hareket Merkezi'nde 65 numaralı hat Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Ferit Paşa Caddesi'ni kullanacak. 45, 63, 64, 66, 68, 69 ve 99 numaralı hatlar Nalçacı Caddesi, Vatan Caddesi ve İhsaniye Kavşağı güzergâhında hizmet verecek. 67 ve 70 numaralı hatlar ise Anıt'tan dönüş yapacak.

Eski Garaj Hareket Merkezi'ne bağlı 50 numaralı hat Furgan Dede Caddesi üzerinden Anıt'tan dönüş yaparken, 81 numaralı hat Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Beşyol Kavşağı, Ulaşbaba Caddesi, Nalçacı Caddesi ve Telgrafçı Hamdi Bey Caddesi üzerinden mevcut güzergâhına bağlanacak.

MERAM, YAZIR VE GÖDENE HATLARI İÇİN YENİ GÜZERGÂH

Meram Hareket Merkezi'ne bağlı 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 74 ve 110 numaralı hatlar Anıt'tan dönüş yaparak seferlerine devam edecek. 25 numaralı hat ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Ferit Paşa Caddesi'ni kullanacak.

Yazır Hareket Merkezi'ne bağlı 47, 48, 53, 55 ve 86 numaralı hatlar Nalçacı Caddesi, Vatan Caddesi ve İhsaniye Kavşağı'ndan dönüş yapacak.

Gödene Hareket Merkezi'ne bağlı 12, 13, 75 ve 84 numaralı hatların da Anıt'tan dönüş yaparak seferlerini sürdüreceği belirtildi.

Konya AKOM, toplu ulaşımı kullanacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için güzergâh değişikliklerini dikkate almaları konusunda uyarıda bulundu.