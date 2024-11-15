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Konya’da çöpte bulunan bebeğin annesi yakalandı!

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Konya’da çöpte bulunan bebeğin annesi yakalandı!
13 Kasım Çarşamba günü Konya’nın Meram İlçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’taki çöp konteynırında kız bebek bulunmuştu.

Mahalle sakinleri tarafından çöpten çıkarılan ve henüz bir kaç saat önce dünyaya geldiği belirlenen kız bebek Konya Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Bebeğin ailesine ulaşmak için 2 gündür araştırma yapan polis sonuca ulaştı.

Anne gözaltına alındı!

Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çöpe atılan bebeğin annesi Suriye uyruklu Hamide S'yi yakalayarak gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan annenin 28 yaşında olduğu, kocasının da yurt dışında olduğu öğrenildi.

Çöpte bulunan bebeğin hastanede değil evde doğduğu bildirildi. 

Konu ile ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

  • #Konya #çöpte bulunan bebek

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