Konya’da cuma namazına gitmek için evden ayrılmıştı! 14 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 14 yaşındaki Ahmet Zahit Ekici, cuma namazına gitmek için evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesinin haber alamadığı çocuk için resmi kayıp başvurusu yapılırken, emniyet ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
Cuma namazına gitmek için evden ayrıldı
Edinilen bilgilere göre Ahmet Zahit Ekici, 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 12.30 sıralarında cuma namazını kılmak üzere evinden ayrıldı. Ancak aradan geçen süreye rağmen eve dönmeyen Ekici'den bir daha haber alınamadı.
Durumun fark edilmesi üzerine ailesi, polis ekiplerine başvurarak resmi kayıp müracaatında bulundu.
Emniyet ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor
Kayıp başvurusunun ardından emniyet birimleri tarafından Ahmet Zahit Ekici'nin bulunması için kapsamlı arama ve araştırma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.
Görenlerin 112'yi araması istendi
Yetkililer, Ahmet Zahit Ekici'yi gören, yerini bilen veya kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını ya da en yakın kolluk birimine bilgi vermelerini istedi.
(Berna Ata)