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KONYA Haberleri

Konya’da derelerde altın çıkıyor mu? İşte altın çıkan bölgelerin ortak özelliği

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Konya’da derelerde altın çıkıyor mu? İşte altın çıkan bölgelerin ortak özelliği

Türkiye genelinde hobi amacıyla ve para kazanma ümidiyle birçok kişi kırıntı altın madenciliği yapıyor. Ancak bu yöntemin de kendine özgü püf noktaları bulunuyor. Dere yataklarında yapılan kırıntı altın madenciliğinde her dereden altın çıkmıyor.

Konya'da da bu işi yapan kişiler bulunuyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde dere kenarına giden vatandaşlar, akşama kadar altın kırıntısı bulabilmek için arama yapıyor. Ancak altın arayanlar, nereden altın çıkardıklarını ya da hangi derede altın bulunduğunu paylaşmıyor.

Kimyasal yok, siyanür yok

Kırıntı altın madenciliği; kimyasal kullanılmadan, siyanür uygulanmadan ve doğaya zarar verilmeden yapılan bir yöntem olarak biliniyor. Bu yöntemde yalnızca sabır, jeoloji bilgisi ve akan suyun taşıdığı doğal altın kırıntıları ön plana çıkıyor.

Konya'da kırıntı altın madenciliği yapılıyor mu?

Konya'da kırıntı altın madenciliği, dere yataklarında genellikle tava (pan) veya savak sistemi kullanılarak hobi ya da küçük çaplı kazanç amacıyla yapılıyor. Geçmişte Ilgın ve Karapınar ilçelerindeki bazı dere yataklarında amatör grupların bu yöntemle altın bulduğu basına da yansıdı.

Altın çıkma ihtimali yüksek olan dere özellikleri

Kırıntı altın arayanların dikkat ettiği bazı jeolojik özellikler bulunuyor. Bunlar arasında profesyonel altın arama sahalarına yakınlık, yoğun beyaz kuvars taşlarının bulunduğu dere yatakları ve demir oksitli siyah kumların biriktiği bölgeler yer alıyor.

Dere yatağında altın en çok nerede birikiyor?

Altın, akıntının en güçlü olduğu bölgelerde değil, suyun hızının düştüğü noktalarda birikiyor. Bu nedenle dere kıvrımlarının iç kısımları, büyük kayaların arkasındaki sakin su cepleri ile dere tabanındaki ana kaya çatlakları ve sert kil tabakalarının bulunduğu doğal kapanlar, altın kırıntılarının yoğunlaşabildiği alanlar arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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