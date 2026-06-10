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KONYA Haberleri

Konya’da dev festival! Herkes buraya akın edecek! Hangi şarkıcı ne zaman sahne alacak?

Meltem Aslan
İnternet Editörü

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Konya’da dev festival! Herkes buraya akın edecek! Hangi şarkıcı ne zaman sahne alacak?

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geleneksel hale gelen Beyşehir Göl Festivali, bu yıl 18'inci kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Yaz aylarının en çok beklenen etkinlikleri arasında yer alan festival, 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

FESTİVAL VUSLAT PARKI'NDA DÜZENLENECEK

Beyşehir Belediyesi tarafından organize edilen festival etkinlikleri, Beyşehir Gölü kıyısındaki Vuslat Parkı'nda gerçekleştirilecek. Beş gün sürecek festival kapsamında her akşam saat 22.00'de konserler düzenlenecek.

SAHNE ALACAK SANATÇILAR BELLİ OLDU

Festival programına göre birbirinden ünlü isimler Beyşehirli müzikseverlerle buluşacak. Etkinliklerin ilk gününde Eypio sahne alırken, sonraki günlerde Gökhan Namlı, Derya Uluğ, Emre Fel ve Semicenk konser verecek.

İşte festival konser takvimi:

22 Temmuz: Eypio
23 Temmuz: Gökhan Namlı
24 Temmuz: Derya Uluğ
25 Temmuz: Emre Fel
26 Temmuz: Semicenk

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE MÜZİK VE EĞLENCE BULUŞACAK

Beyşehir Gölü'nün doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilecek festivalde, müzik dolu anların yanı sıra yaz coşkusunun da yaşanması bekleniyor. Organizasyonun bölge turizmine ve ilçe ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

BELEDİYE BÜTÇESİNDEN HARCAMA YAPILMAYACAK

Beyşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin Atikstage ve sponsor firmaların destekleriyle gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca organizasyon için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacağı vurgulandı.

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Festival için geri sayım sürerken, Beyşehir başta olmak üzere Konya ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçinin etkinliklere katılması bekleniyor. Yetkililer, festival süresince ilçede yoğunluk yaşanacağını ifade etti.

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