Konya’da domuz alarmı! Yola çıkan sürüler kameraya yansıdı
Konya'nın Karapınar ilçesinde çiftçileri ve sürücüleri alarma geçiren domuz sorunu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede görülen domuz sürüleri hem ekili arazilere zarar verirken hem de karayolunda trafik güvenliğini tehdit ediyor.
Ekili araziye zarar veriyor
Çiftçiler, domuzların ekili tarım arazilerine girerek ürünlere zarar verdiğini belirtiyor. Özellikle mısır ve buğday tarlalarında büyük tahribat meydana geldiği ifade ediliyor.
Karayollarında kazalara davetiye
Domuz sürüleri aynı zamanda ilçedeki karayolunda da sık sık görülüyor. Sürücüler, aniden yola çıkan domuzlar nedeniyle kaza riskinin arttığını belirterek yetkililerden önlem alınmasını talep ediyor.
Yetkililerden önlem bekleniyor
Bölge halkı ve çiftçiler, hem tarım zararlarını önlemek hem de trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yetkililerin domuz sürülerine karşı önlem almasını istiyor.
