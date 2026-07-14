Konya’da Düz Bisiklet Yarışları büyük bir coşkuyla başladı! Pedallar mahalle kültürünü yaşatmak için döndü

Çocukları sporla buluşturmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Düz Bisiklet Yarışları’nın beşincisi Çaybaşı Mahallesi’nde start aldı. Üç farklı yaş kategorisinde yarışan çocuklar büyük heyecan yaşarken, ailelerin yoğun katılımı ve etkinlik alanındaki renkli görüntüler organizasyona şenlik havası kattı.

Meram Belediyesinin çocuklara sporu sevdirmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla geleneksel hale getirdiği Düz Bisiklet Yarışları, bu yıl beşinci kez Çaybaşı Mahallesi'nden start aldı.

Çocukların kıyasıya mücadelesine sahne olan organizasyon, ailelerin yoğun ilgisi ve renkli etkinliklerle adeta bir mahalle şenliğine dönüştü. 6-7 yaş, 8-9-10 yaş ve 11-12-13 yaş olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenen yarışlarda çocuklar dereceye girebilmek için büyük mücadele verirken, aileleri de parkur kenarında en az onlar kadar heyecan yaşadı.

Gün boyunca devam eden organizasyonda yarışların yanı sıra çocuklar için kurulan oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleri de büyük ilgi gördü.

YARIŞMALAR, İZLEYENLERE DE BÜYÜK HEYECAN YAŞATTI

Yarışların startını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan verdi. Programa ayrıca Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur, Türkiye Bisiklet Federasyonu Konya İl Temsilcisi Ali Demirel, Konya ASKF Başkanı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Vekili Remzi Ay, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri yarışlar öncesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti, çocuklarla tek tek ilgilenip fotoğraf çektirdi ve başarı dileklerinde bulundu. Günün sonunda dereceye giren sporcular kupalarını ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden aldı.

BAŞKAN ALTAY: "ASIL BAŞARI YARIŞMA CESARETİNİ GÖSTERMEKTİR"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışların artık Meram Belediyesinin önemli geleneklerinden biri haline geldiğini belirterek, organizasyonun temel amacının çocuklara mahalle kültürünü ve bisiklet sevgisini kazandırmak olduğunu söyledi.

Dereceye girmenin önemli olduğunu ancak asıl başarının yarışma cesaretini göstermek olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Konya, bisikletle özdeşleşmiş bir şehir. Bu tür organizasyonlar çocuklarımızın bisiklet kültürü kazanması ve mahalle kültürünün yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Yarışlara katılan tüm çocuklarımızı kutluyor, bu güzel organizasyon için Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a teşekkür ediyorum. Ayrıca çocuklarını bu heyecana ortak eden tüm ailelerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ BAYKAN: "BEN DE BİSİKLET SÜRMEYE BU MAHALLEDE BAŞLADIM"

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da çocuklar ve aileleriyle aynı heyecanı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Çaybaşı Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Milletvekili Baykan, "Ben de bisiklet sürmeye bu mahallede başladım. Bu sokaklarda büyüdüm, bu sokaklarda bisiklete bindim. Bugün bunları güzel birer anı olarak hatırlıyorum. Eminim çocuklarımız da bu yarışmaları hayatları boyunca unutamayacakları güzel anılar olarak hatırlayacak. Rabbim evlatlarımızın bahtını açık etsin, onları vatana ve millete hayırlı bireyler eylesin." dedi.

BAŞKAN KAVUŞ: "AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ KONYA'YA ÇOK YAKIŞAN BİR ETKİNLİK"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise yarışların Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'ya çok yakışan ve aynı zamanda mahalle kültürünü yaşatan önemli bir sosyal etkinlik olduğunu söyledi.

Bu yıl yarışların beşincisini düzenlediklerini belirten Başkan Kavuş, "Bizler çocukluğumuzda bisiklet sürmenin mutluluğunu doyasıya yaşadık. Bugün aynı heyecanı evlatlarımızın da yaşamasını istiyoruz. Meram, mahalle kültürünü hâlâ yaşatan bir ilçe. Evlerimiz değişiyor, mahallelerimiz güzelleşiyor ancak kültürümüz yaşamaya devam ediyor. Çaybaşı Mahallemiz de bu kültürün en güzel örneklerinden biri. Bu yıl başlangıcı buradan yaptık, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerimizde de aynı heyecan devam edecek." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Çaybaşı Mahallesi'nde devam eden yatırımlara da değinen Başkan Kavuş, çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşamına katkı sağlayacak yeni bir parkın yapımının sürdüğünü belirtti. Başkan Kavuş, yarışlara katılan tüm çocukları tebrik ederek hayatları boyunca sağlıkla ve güven içerisinde bisiklet kullanmaları temennisinde bulundu.

BAŞKAN MUNLAFALIOĞLU: "ÇOCUKLAR KADAR BİZLER DE HEYECANLANDIK"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da yarışların mahallede büyük bir coşku oluşturduğunu belirterek, "Çocuklarımız yarışırken ailelerimiz de en az onlar kadar heyecanlandı. Bizler de aynı heyecanı yaşadık. Bu güzel organizasyona emek veren Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a ve Meram Belediyemize teşekkür ediyorum. Ben de bu mahallede büyüdüm. Hemşehrilerimle yeniden bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum." dedi.

ERCAN OKUR: "GELECEK YIL DAHA YÜKSEK KATILIMLA BULUŞMAYI DİLİYORUZ"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur ise bir Meramlı olarak organizasyonda yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Yarışların her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Okur, "Geçen yıl da buradaydık, bu yıl da buradayız. İnşallah gelecek yıl çok daha yüksek katılımla yeniden buluşacağız. Katılan tüm çocuklarımızı ve onları destekleyen ailelerini kutluyorum." dedi.

Konuşmasında Konya adına önemli bir başarıyı da paylaşan Okur, Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Konyalı sporcu Ramazan Yılmaz'ın madalya kazanmasının tüm şehir için gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Program sonunda Çaybaşı Mahalle Muhtarı Metin Maşalı ile Uluırmak Mahalle Muhtarı Sedat Eser de organizasyondan dolayı Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür ederek, etkinliğin mahallelerde birlik ve beraberliği güçlendirdiğini dile getirdiler.

Yarışlar, çocukların mutluluğu, ailelerin coşkusu ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla tam anlamıyla bir şenlik atmosferinde tamamlandı. Önümüzdeki haftalarda Meram'ın farklı mahallelerinde devam edecek Düz Bisiklet Yarışları, çocukları sporla buluşturmayı ve mahalle kültürünü yaşatmayı sürdürecek.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu