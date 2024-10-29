Konya’da en karlı yatırım! Suriçi çarşısı iş yerleri ve ofisler yeni sahiplerini bekliyor

Meram Belediyesinin dev dönüşüm projesi Sahibata Mahallesi Şükran Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Suriçi Çarşısı’nda yapımı tamamlanan ilk etap iş yerlerinin ihaleleri için geri sayım başladı. Pek çok yatırımcının heyecanla beklediği ihale 6 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Meram Belediyesi, Suriçi Çarşısı'ndaki iş yerleri ve ofislerin satışı için ihaleye çıkıyor. Sahip olduğu tarihi dokusu, merkezi konumu ve ticari potansiyeliyle şehrin en yeni ve en gözde mekanlarından biri olacak Suriçi Çarşısı'nın ofis ve iş yerlerinin ihalesi 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Meram Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

SURİÇİ ÇARŞISI OFİS VE İŞ YERLERİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Meram Belediyesinden yapılan açıklamada ilgilenenlerin ihale tarihleri ve şartlarını meram.bel.tr adresinden öğrenebilecekleri belirtildi. Açıklama; "Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar, belediyenin ihale şartnamesinde açıkça belirtilmiş durumdadır. İhaleye katılım şartlarını yerine getiremeyenlerin, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde sunamayanların ve belirlenen geçici teminat bedelini yatırmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Meram Belediyesi'nin web sitesininin yanı sıra 444 3 042 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilirler.” denildi.

BAŞKAN KAVUŞ; "SURİÇİ ÇARŞISI YATIRIMCILARIMIZA VE GİRİŞİMCİLERİMİZE BİR DAHA KOLAY KOLAY YAKALAYAMAYACAKLARI CAZİP BİR FIRSAT SUNUYOR”

Tarihi dokusu, ticari potansiyeli ile öne çıkan Suriçi Çarşısı'nda bulunan iş yeri, ofis ve mağazaların yatırımcılar ve girişimciler için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, birikimlerini kârlı bir yatırıma dönüştürmek isteyenleri bu fırsatı değerlendirmeye davet etti. Yakın zaman önce lansmanı yapılan Suriçi Çarşısı'nın şehrin ve Meram'ın en değerli yatırımlarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Kavuş, "Suriçi Çarşımız, şehrin turizm destinasyonlarına çok yakın ve Bedesten Çarşısı gibi ticari hareketliliği çok yüksek bir bölge ile iç içe. Gerek konumu ile gerekse kullanışlı iş yerleriyle sadece geleceğin değil bugünün de gözde iş yerleri olacak çarşımızın ihalesine tüm yatırımcıları davet ediyor, bu fırsatı değerlendirmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.

(Sibel Elmas)