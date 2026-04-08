Konya’da eski muhtar hayatını kaybetti! 2 ay önceki kazada ağır yaralanmıştı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü Harun Akbulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beyşehir-Isparta kara yolu ilçe merkezi çıkışı Çevre Yolu kavşağında 8 Şubat günü yaşanan kazada, A.Ç. idaresindeki nakliye kamyonu ile Harun Akbulut'un kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Harun Akbulut (67) ile yanındaki H.E.A., İ.Ö.K., H.H.A. ve Z.E.K. ile kamyon sürücüsü A.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Harun Akbulut, hayati tehlikesi nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akbulut, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Beyşehir'de terzilik yapan ve İçerişehir Mahallesi'nin eski muhtarlarından olan Akbulut'un cenazesi Beyşehir'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İHA

