Konya’da feci kaza! Bacağını tarım aracına kaptırdı

Olay, dün ilçeye bağlı Hamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağ sürümü gerçekleştirdiği esnada "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının çapa mekanizmasına bacağını kaptıran M.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ş. için yörenin coğrafi şartları da göz önünde bulundurularak nakil için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede mahalleye iniş yapan ambulans helikoptere alınan M.Ş., Konya'ya sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan M.Ş.'nin genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
