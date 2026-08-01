Konya’da feci kaza: Otomobil önce yayaya sonra refüjdeki direğe çarptı; 2 kişi yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Kazada 2 kişi yaralandı
Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki otomobil önce yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Hastaneye kaldırıldılar
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan yolcu ve çarpmanın etkisiyle yaralanan yaya olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.
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