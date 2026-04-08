Konya’da fedakar babadan engelli oğluna özel düzenek!

Konya'da yaşayan bir baba, dışarıyı görmek isteyen engelli oğlunun hayalini gerçeğe dönüştürmek için dikkat çeken bir çözüm geliştirdi. Oğlunun evin dışını daha rahat görebilmesi için özel bir düzenek hazırlayan baba, hem duygulandırdı hem de takdir topladı.

Sosyal medyada gündem oldu!

Babasının hazırladığı bu sistem sayesinde dış dünyayla daha fazla temas kurabilen engelli çocuk, günlük yaşamında büyük bir mutluluk yaşadı. Ailenin bu örnek davranışı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken çok sayıda kullanıcı tarafından da paylaşıldı.

Engelli oğluna fedakâr baba

Konya'da yaşanan bu anlamlı olay, sevginin ve fedakârlığın engel tanımadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

