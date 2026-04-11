Konya’da Filistin için binler tek yürek oldu

​Konya’da Filistin’e destek için düzenlenen yürüyüş ve miting, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde organize edilen programda, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Yürüyüş, saat 14.00'te Kılıçarslan Parkı'nda başladı. Burada toplanan kalabalık, sloganlar eşliğinde Gedavet Parkı'na kadar yürüdü. Katılımcılar, Filistin halkının yanında olduklarını vurgulayan dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Gedavet Parkı'nda devam eden program, Hüseyin Ünlü Hoca icra ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, kalabalığa hitap etti.

Ceylan'dan Filistin için birlik ve dayanışma çağrısı

Ceylan konuşmasında, uzun süredir Filistin'de yaşananların ağır bir insani tablo ortaya koyduğunu belirterek, özellikle Gazze'de yaşananların derin bir üzüntüye neden olduğunu ifade etti. Uluslararası kamuoyunun sessizliğine dikkat çeken Ceylan, İslam dünyasına birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

Filistin halkının direnişine vurgu yapan Ceylan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası için önemine değinerek, desteklerinin süreceğini söyledi.

Vatandaşlar Semih Özdemir Hocanın dualarına hep birlikte ‘amin' dedi. Miting kürsüsü önünde elinde yağlı urgan (idam ipi) ile duran 2 kişi ile gözleri siyah bant ile kapalı, elleri bağlı gençler dikkat çekti. Eylemle İsrail'in idam etme kararı aldığı 10 bin Filistinli mahkum sembolize edilmeye çalışıldı.

Kaynak: Haber Merkezi