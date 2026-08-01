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KONYA Haberleri

Konya’da Filistin Konvoyu için geri sayım başladı! Program ve güzergah belli oldu

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Konya’da Filistin Konvoyu için geri sayım başladı! Program ve güzergah belli oldu

Filistin'e destek amacıyla farklı ülkelerden vatandaşları bir araya getiren Filistin Konvoyu (Palestine Convoy), Türkiye programı kapsamında Konya'ya yaklaştı. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 4 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek konvoy ve mitingin programının detaylarını paylaştı.

Konya'da Filistin'e destek mesajı 

Açıklanan programa göre etkinlik saat 18.00'de Ankara Yolu Türk Yıldızları Parkı'nda toplanmayla başlayacak. Katılımcılar, saat 19.15'te araç konvoyu oluşturarak Ankara Yolu, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana güzergâhını takip edecek.

Konvoyun, Mevlana Kültür Merkezi Açık Sema Alanı'na ulaşmasının ardından saat 20.30'da Filistin'e destek mitingi düzenlenecek.

Filistin'e destek mesajı verilecek

Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kentinden yola çıkan Filistin Konvoyu, Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan uluslararası dayanışma programı kapsamında Türkiye'de de çeşitli şehirlerde etkinlikler gerçekleştiriyor. Konvoyun amacı, Filistin'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve uluslararası kamuoyunda farkındalık oluşturmak.

Tüm Konyalılar davet edildi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tüm Konyalıları Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek programa davet etti.

(Ali Asım Erdem)

 

Kaynak: Haber Merkezi

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