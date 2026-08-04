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KONYA Haberleri

Konya’da Filistin konvoyuna yoğun karşılama! 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivist bir araya geldi

Konya’da Filistin konvoyuna yoğun karşılama! 20 ülkeden 500’ü aşkın aktivist bir araya geldi
Bosna Hersek’in Srebrenitsa kentinden yola çıkan “Filistin Konvoyu“ Konya’ya geldi.

Otobüs ve otomobillerden oluşan, 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivistin yer aldığı konvoy, ilk olarak Konya'nın girişindeki Türk Yıldızları Parkı'na geldi. Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinin katılımıyla Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak parktan hareket eden konvoy, Mevlana Kültür Merkezi'ne ulaştı.

"Gazze'ye selam direnişe devam", "Nehirden denize özgür Filistin", "Küresel işgale küresel isyan" sloganları atan grup tarafından karşılanan konvoy üyeleri, burada düzenlenen mitinge katıldı.
Filistin Konvoyu Sözcüsü Hüseyin Durmaz, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in, Filistin Konvoyu'nun İstanbul Başakşehir'deki eylemini yüksek riskli olarak istihbarat raporlarında listelediğini söyledi.

Filistin Konvoyu'nun baştan sona sivil, şiddetsiz ve hukuka bağlı bir hareket olduğunu vurgulayan Durmaz, şunları kaydetti:

"Çağrımız siyonist işgal rejimine ve devam eden soykırıma, Batı Şeria'da şiddetle artan işgale ve zulme, Filistinli esirleri hedef alan ayrımcı idam yasasına karşı durmaktır. Böyle bir buluşmanın koordinatları ve hedeflere yakınlığıyla kataloglandırılması bir güvenlik kaygısı değil, bir niyet beyanıdır. Şiddetsiz ve uluslararası bir topluluğu tehdit eden siyonist varlık, korktuğu şeyin uluslararası alanda yalnızlaşmak olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle ilan ediyoruz ki konvoyumuzun bu şekilde raporlanması olası sabotaj, manipülasyon, saldırı ve tehditlerin kavramsal bir ön hazırlığıdır. Şimdiden bildiriyoruz ki Filistin Konvoyu'na yönelik her engellemenin, her karalamanın ve sabotajın faili faşist siyonist İsrail'dir. Gücümüz birlikte olmamız, hedefimiz Batı Şeria ve Gazze'dir. Kararlılık ve azimle berrak bir göğün altında, saf bir imanla yolumuza devam ediyoruz."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına Yusuf Demirel ise konvoyun Konya'ya girişinden itibaren destek verenlere teşekkür etti.

Basın açıklamasının ardından konvoya katılan Türk ve yabancı aktivistler de konuştu.

Filistin Konvoyu, yarın Adana'ya giderek Batı Şeria yolculuğuna devam edecek.

Kaynak: AA

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