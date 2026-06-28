Konya’da fuhuş ve kumar çetelerine darbe! 1 tutuklama, 336 bin TL ceza kesildi

Konya’da polis ekiplerince fuhuş ve kumara yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 kişi tutuklanırken, kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye toplam 336 bin 516 TL idari para cezası uygulandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

4 Adrese Eş Zamanlı ‘Melek Operasyonu'

Suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 10 ekip ve 28 personelin katılımıyla il merkezindeki 4 adrese eş zamanlı "Melek Operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 Özbekistan uyruklu kadın, fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 1 şüpheli ile kadınlarla ilişkiye girdiği tespit edilen 13 erkek hakkında işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda fuhuş ücretlerinin yazılı olduğu 1 defter, 3 adet hap şeklinde uyuşturucu madde, bir miktar toz uyuşturucu madde, 323 bin 860 TL ile 61 Katar Riyali ele geçirildi.

Lokale Kumar Baskını

Ekipler ayrıca Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir lokale düzenledikleri operasyonda kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 2 kişiyi, kumar oynadığı tespit edilen 29 kişiyi yakaladı.

Operasyonda 228 bin 570 TL, 945 Euro, 90 Rumen Leyi ile kumarda kullanılan iskambil kâğıtları ve zar atma aparatlarına el konuldu.

1 Kişi Tutuklandı, 6 Kadın Sınır Dışı Edildi

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan toplam 9 şüpheliden fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fuhuş yaptığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın hakkında gerekli işlemler tamamlanarak sınır dışı edildi.

Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, fuhuş amacıyla kadınlarla ilişkiye girdiği belirlenen 13 erkek hakkında da yasal işlem yapıldı.

29 Kişiye 336 Bin Liranın Üzerinde Ceza

Operasyonlarda kumar oynadığı belirlenen 29 kişiye toplam 336 bin 516 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen para ve suç unsuru materyallere de el konuldu.

(Ali Asım Erdem)