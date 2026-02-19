GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da genç Ahiler sahneye çıktı: Sınıflara “Çat kapı’’ girip 800 yıllık geleneği canlandırıyorlar

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da genç Ahiler sahneye çıktı: Sınıflara “Çat kapı’’ girip 800 yıllık geleneği canlandırıyorlar
Konya’da Meram Mesleki Eğitim Merkezinde (MESEM) kurulan tiyatro grubunun öğrencileri, okul arkadaşlarına Ahilik geleneğini anlatıyor.

Haftada bir gün geldikleri merkezde yaklaşık 2 aydır çalışan 6 öğrenci, üçerli gruplar halinde merkezde ders işlenen sınıflara habersiz giriyor. Sultan Alaaddin Keykubat, Ahi Evran ve Selçuklu askeri kostümleri giyen öğrenciler, 4-5 dakikalık oyunla Ahiliğin incelikleri hakkında bilgi veriyor.

Meram Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Özkan Büyüksu, merkezde 92 öğretmen ve 2 bin 487 öğrenci bulunduğunu söyledi.

Okulda 22 alan ve 39 dalda eğitim öğretim verdiklerini anlatan Büyüksu, "Bu çocuklar, haftanın 4 günü beceri eğitimi için işletmede çalışıyor, bir gün teorik eğitim alıyor. Lise programındaki derslerini de uzaktan eğitim sistemiyle alarak lise eğitimini de böyle tamamlamış oluyorlar. Anadolu meslek lisesi diplomasının aynısını veriyoruz." dedi.

Büyüksu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Müdürlüğü teşvikiyle MESEM Tiyatro Grubu kurduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerden olumlu tepki var. Çocuklar demek ki yeteneklerini ortaya koyuyorlar ve her alanda var olduklarını, her yerde mesleki eğitim merkezi öğrencisinin var olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş oldular. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz. Veliler de memnun. Öğrencilerin bu etkinlikte var olmaları, kendilerinin öz güveninin bir anlamda gelişmesi için okulun bu uygulamaya girmesinden gayet memnunlar."

"Beklenenin çok üstünde bir performans ortaya koyuyorlar"

Tarih öğretmeni Ayhan Yücel, tiyatro oyunu fikriyle heyecanlandıklarını, seçmeler sonunda 6 öğrenciyle çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin haftada bir gün bir araya gelmesi nedeniyle provalarda zorlandıklarını aktaran Yücel, "Çocuklarımız kendilerinden beklenenin çok üstünde performans ortaya koyuyorlar. Bu 6 öğrenci sadece perşembe günü buradalar. Diğer günler değişik iş yerlerinde çalışıyorlar." dedi.

Okulda genç Ahiler yetiştirdiklerini vurgulayan Yücel, çocukların eğitimlerine uygun konu belirlediğini söyledi.

Yücel, Ahiliğin inceliklerini anlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çat kapı usul bir tiyatro olduğu için hiç bilgi vermeden, içeriye bilgi sızmadan habersiz şekilde giriyoruz. Öğrencilerimiz şaşırıyor, sonra olayı anlamaya çalışıyor. Birçok öğretmenimiz derslerinde Ahiliği işliyor. 800 yıl önceki bir sultan karşılarına geçiyor, 800 yıl önce temel atan Ahi Evran karşılarına geçiyor. Genellikle dönüşler olumlu. Çocuklarımızın farkındalığı artıyor. Öğrenciler, kesinlikle bu konuyu araştıracaktır."

Öğrencilerden Tunahan Danış da 4 yıldır kasaplık yaptığına değinerek, "Mesleği dükkanda öğreniyorum, okulda normal dersleri işliyoruz. Ayrıca tiyatro eğitimi alıyoruz. Sultan Alaattin Keykubat'ı oynuyorum. Ahilikle alakalı, dürüstlük, ahlak konularını anlatıyoruz. İlk başta bir tedirginlik oluyor ama sınıfın içine girdikten sonra alışıyoruz. Bu oyun sayesinde öz güvenim arttı." diye konuştu.

Kaynak: AA

