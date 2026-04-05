Konya’da geniş çaplı denetim! 1 milyondan fazla kişi sorgulandı 399 kişi yakalandı

Konya'da jandarma ekiplerince bir ay boyunca sürdürülen çalışmalar kapsamında toplam 1 milyon 61 bin 955 şahıs ve 3 milyon 216 bin 136 araç sorgulandı. Öte tandan aranan 399 şahıs yakalandı.
Yüzlerce aranan şahıs yakalandı
Yapılan sorgulamalar sonucunda, farklı sürelerde hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalandı. Buna göre; 0–5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 249 kişi, 5–10 yıl arası cezası bulunan 27 kişi ve 10–20 yıl arası cezası olan 4 kişi olmak üzere toplam 280 hükümlü gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 119 kişi de yakalandı.
Araçlar da denetimden kaçmadı
Denetimler kapsamında toplam 399 şahıs ile birlikte 191 araç da yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı. Çalışmaların, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.
