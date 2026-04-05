Konya’da geniş çaplı denetim! 1 milyondan fazla kişi sorgulandı 399 kişi yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 01–31 Mart 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 1 milyon 61 bin 955 şahıs ile 3 milyon 216 bin 136 araç sorgulandı.

Yüzlerce aranan şahıs yakalandı

Yapılan sorgulamalar sonucunda, farklı sürelerde hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalandı. Buna göre; 0–5 yıl arası hapis cezasıyla aranan 249 kişi, 5–10 yıl arası cezası bulunan 27 kişi ve 10–20 yıl arası cezası olan 4 kişi olmak üzere toplam 280 hükümlü gözaltına alındı. Ayrıca ifadeye yönelik aranan 119 kişi de yakalandı.

Araçlar da denetimden kaçmadı

Denetimler kapsamında toplam 399 şahıs ile birlikte 191 araç da yakalanarak gerekli işlemler başlatıldı. Çalışmaların, kamu düzeninin sağlanması ve suçların önlenmesi amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

