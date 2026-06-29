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KONYA Haberleri

Konya’da gören hayran kalıyor! Bu doğa harikasını çok az kişi biliyor

Berna Ata
İnternet Editörü
Konya’da gören hayran kalıyor! Bu doğa harikasını çok az kişi biliyor

Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırlarında yer alan Kocakoru Tabiat Parkı doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

1998 yılında tabiat parkı olarak tescillenen alan, özellikle yaz aylarında piknik yapmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasına yer alıyor.

329,5 hektarlık doğal yaşam alanı

Seydişehir'e yaklaşık 20 kilometre, Taraşcı Mahallesi'ne ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı, 329,5 hektarlık geniş bir alanı kapsıyor. Floristik açıdan zengin yapısıyla dikkat çeken park, manzara bütünlüğü içerisinde ziyaretçilerine dinlenme ve doğayla baş başa kalma imkanı sunuyor.

Piknik ve doğa yürüyüşü için ideal nokta

Tabiat parkında günübirlik kullanım kapsamında piknik yapılabiliyor. Özellikle hafta sonlarında Seydişehir'den gelen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören alanda, Küçük Oluk, Gudal ve Hacıhasan Oluğu açıklıkları piknik alanı olarak tercih ediliyor. Bunun yanı sıra ziyeretçiler, doğa yürüyüşü yapabiliyor ve eşsiz manzaların keyfini çıkarabiliyor.

Temel ihtiyaçlar için donatıldı

Kocakoru Ormanı Tabiat Parkı'nda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla yağmur barınağı, çeşme, su deposu ve tuvalet gibi temel donatılar da bulunuyor. Parka, Taraşçı Mahallesi üzerinden toprak yol kullanılarak ulaşım sağlanabiliyor.

Boynuzcu mağarası da dikkat çekenler arasında

Öte yandan Kocakoru Ormanının yakınlarında bulunan Boynuzcu Mağarası da doğaseverler tarafından hayranlıkla keşfedilmeye hazır.

Doğal oluşumları ve etkileyici büyüklüğüyle bölgenin en dikkat çekici noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 200 metrelik uzunluğu ile doğa ve macera tutkunlarına keşfedilecek alan tanıyor.

(Berna Ata)

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