Konya’da görev yapan din görevlisine hakaret etmişti! Ataol Behramoğlu yargılandığı davadan ceza aldı

Konya’da görev yapan ve gençlerle yakından ilgilenerek onların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve İslam’ın yüksek ahlakını benimsemeleri için eğitim ve rehberlik faaliyetleri yürüten Seyfullah Akyiğit Hoca’nın, dini bir konu hakkında yaptığı ve şehitlerin cenazelerinin güzel koktuğuna dair genel dini ve örfi kabullere değindiği sohbetinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, sanık Ataol Behramoğlu’nun Akyiğit’in şahsına, din adamı kimliğini hedef alacak şekilde aşağılayıcı ve ağır hakaret içeren ifadeler kullandı.

Konya'da görev yapan bir din görevlisine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle yargılanan şair – yazar Ataol Behramoğlu hakkında mahkeme kararını verdi. Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, kamu görevlisine hakaret suçunun sabit olduğuna hükmederek Behramoğlu'na ceza verdi.

Sosyal Medyada Yazdı, Mahkemelik Oldu

Olay, Konya'da din görevlisi olan Seyfullah Akyiğit'in yaptığı bir konuşmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı.

Paylaşımın ardından Behramoğlu'nun X hesabından yaptığı yorum tartışma yarattı. Din görevlisi, söz konusu ifadelerin hakaret içerdiğini belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık Dava Açtı

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, İmam Hatip olarak görev yapan müştekinin kamu görevlisi olduğu belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımın görevinden dolayı hakaret niteliği taşıdığı değerlendirilerek sanık hakkında Türk Ceza Kanunu Madde 125 kapsamında dava açıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ataol Behramoğlu, müştekiyi şahsen tanımadığını söyledi.

Sosyal medyada gördüğü bir haber üzerine tepki gösterdiğini belirten Behramoğlu, söz konusu ifadelerin anlık bir öfke sonucu yazıldığını dile getirdi ve incitici bir ifade olmuşsa bundan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Mahkemeden Ceza Çıktı

Davaya bakan Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda sanığın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediğine karar verdi ve sanık Behramoğlu'na ceza verdi.

Ataol Behramoğlu bir konuşmasında ise Kurban ibadeti için de "Kuzuyu kesmek, öldürmek için insanın içinde nasıl bir canavar yaşıyor olmalı? Canlıları keserek bayram olmaz” ifadelerini kullanmıştı. Behramoğlu'nun sözleri toplumun büyük kesiminden tepki görmüştü.

