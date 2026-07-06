Konya’da görevi başındayken silahlı saldırıya uğramıştı! Uz. Dr. Ekrem Karakaya vefatının 4. yılında anıldı

Görevi başında hasta yakınının silahlı saldırısı sonucu şehit olan Uz. Dr. Ekrem Karakaya, vefatının 4. yıl dönümünde Konya Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Merhum hekimin görev yaptığı poliklinik odasında gerçekleştirilen anma programına; annesi, babası, eşi ve çocuklarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, hizmet başkanları, Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Cüneyt Çiçek, Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fatih Kara, hastane yöneticileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yavuz, aradan dört yıl geçmiş olmasına rağmen yaşanan acının hâlâ ilk günkü kadar derin olduğunu belirtti. Uz. Dr. Ekrem Karakaya'nın meslektaşları ve sevenlerinin gönlünde her zaman yaşayacağını vurgulayan Doç. Dr. Yavuz, "Aradan dört yıl geçmesine rağmen acımız hâlâ ilk günkü kadar taze. Bugün bu anma programında buranın bu kadar kalabalık olması da Ekrem hocamızın ne kadar sevilen ve saygı duyulan bir insan olduğunun en güzel göstergesidir. Şehit doktorumuzun bizleri cennette karşılayacağına yürekten inanıyoruz. Kendisini bir kez daha rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Cüneyt Çiçek ise anma programına katılan herkese teşekkür ederek Uz. Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmetle andı. Şehit hekimle aynı sınıfta eğitim gördüklerini ve öğrencilik yıllarında aynı sıraları paylaştıklarını belirten Doç. Dr. Çiçek, Ekrem Karakaya'nın güler yüzü, çalışkanlığı ve insanlığıyla herkes tarafından sevilen, örnek bir hekim olduğunu söyledi. Acının hâlâ yüreklerde tazeliğini koruduğunu ifade eden Çiçek, "Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." diyerek konuşmasını tamamladı.

Konya Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Fatih Kara da yaptığı konuşmada, dört yıl önce yaşanan elim olayın hüznünü bugün de aynı derinlikle hissettiklerini belirtti. Uz. Dr. Ekrem Karakaya'nın geride kendisini samimiyetle seven ve hayırla yâd eden büyük bir halk bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Kara, "Bugün o acı günü yeniden yaşıyor gibiyiz. Acımız hâlâ çok büyük. Ekrem hocamızın mekânı cennet olsun." dedi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Katılımcılar, Uz. Dr. Ekrem Karakaya'yı rahmet, minnet ve özlemle yâd etti.

(Ali Asım Erdem)